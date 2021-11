A autarquia de Berlim reforçou, esta terça-feira, as restrições no acesso a espaços públicos a cidadãos não vacinados, numa tentativa de travar o aumento descontrolado dos contágios por covid-19 na capital alemã, enquanto outras regiões do país limitam os contactos com quem ainda não foi inoculado.

A COVID-19 já provocou pelo menos 5.156.563 mortes em todo o mundo, entre mais de 257,51 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP). A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.