Estão desaconselhadas as férias no estrangeiro, sobretudo fora da Europa e do Espaço Schengen (26 países europeus, nos quais Portugal está incluído), em destinos sem ligações fáceis e frequentes a Portugal ou destinos exóticos, bem como em viagens não-organizadas.

O Governo pretende estimular o turismo dentro do país e, assim, proteger os portugueses não só do vírus, como também de eventuais dificuldades em regressar a casa, visto que há fortes restrições de circulação. Ainda assim, admite que existam viagens inadiáveis e, por isso, aconselha quem tenha de as fazer que as leve a cabo de forma consciente e cumprindo determinadas regras.

Como tal, antes de viajar, deve:

avaliar a situação epidémica do país de destino, bem como a cobertura dos cuidados de saúde;

verificar também se há presença consular portuguesa na zona para onde pretende ir, visto que os postos consulares podem prestar apoio, por exemplo, na emissão de documento de viagem provisório em caso de extravio, facilitação de contacto com unidades de saúde ou apoio jurídico. Caso esteja num país sem representação consular portuguesa, pode pedir apoio à rede consular de países da União Europeia;

confirmar se a entrada no país de destino está autorizada;

adquirir atempadamente os bilhetes;

garantir que têm condições de prolongar a permanência no país de destino ou de adquirir novos bilhetes de regresso, se for necessário.

Convém ainda consultar previamente o Portal das Comunidades, verificar constantemente as notícias do Ministério dos Negócios Estrangeiros e contactar a embaixada do país de destino.

No dia 1 de julho, foram levantadas muitas das restrições um pouco por toda a Europa, tendo havido inclusive a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha. No entanto, como o levantamento e a imposição de fronteiras dependem de cada país, a Comissão Europeia lançou recentemente uma nova plataforma, destinada a disponibilizar informações sobre cada país aos cidadãos que planeiam viajar dentro da Europa. Trata-se da Re-Open EU, onde pode escolher, no mapa interativo, o país que pretende visitar, de modo a informar-se, em tempo real, sobre as fronteiras, os meios de transporte, as restrições, questões de saúde pública ou as medidas de segurança adotadas no país escolhido.