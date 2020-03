"Estão a ser estudadas medidas para impedir a difusão do COVID-19, que serão implementadas em coordenação com as adotadas pelas autoridades italianas", indica o comunicado enviado pelo porta-voz Matteo Bruni.

As medidas estarão ligadas às "atividades do Santo Padre, da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano a partir dos próximos dias", acrescenta o texto.

O porta-voz não especificou se o pontífice de 83 anos, tão próximo aos fiéis, permanecerá provisoriamente longe da multidão nas audiências de quarta-feira ou evitará o contacto físico com os seus visitantes.

O argentino Jorge Bergoglio é conhecido pela sua predisposição para apertar a mão e dar beijos nas bochechas ou na testa. Por outro lado, há um ano, o Papa tinha pedido para que não beijassem o seu anel, explicando que isso poderia espalhar germes entre os fiéis que esperam para cumprimentá-lo nas longas filas das igrejas e audiências privadas.

Durante a sua última aparição ao ar livre, na Praça de São Pedro, em 26 de fevereiro, o Papa Francisco, visivelmente constipado, mais uma vez apertou a mão de dezenas de fiéis e beijou algumas crianças, no meio de uma multidão de cerca de 12.000 pessoas, menos do que o habitual por causa da epidemia viral.