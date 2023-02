O Centro Hospitalar Barreiro Montijo e o Agrupamento de Centros de Saúde Arco Ribeirinho (ACES AR) assinaram um protocolo de articulação e, em comunicado, as duas entidade explicam que visa “promover o acesso a cuidados de saúde de natureza adequada e proporcional às necessidades de cada utente, no mais curto espaço de tempo possível, possibilitando uma utilização mais eficiente dos recursos de saúde e valorizando os cuidados de continuidade e proximidade”.

Assim, os doentes triados com as cores azul e verde nos serviços de Urgência Geral (Barreiro) e Urgência Básica (Montijo) podem ser referenciados, desde segunda-feira, para o seu centro de saúde, assegurando o CHBM, em articulação com os cuidados de saúde primários, a marcação de uma consulta no ACES AR no período máximo de 24 horas.

A pulseira azul corresponde a um grau de prioridade não urgente, com um tempo de espera de 240 minutos. A pulseira verde representa uma situação de pouca urgência, com um tempo de espera de 120 minutos.

Em 2022, o Serviço de Urgência Geral do CHBM observou 76.017 doentes, mais 16,7% do que no ano anterior, o que se traduz numa média diária de 228 doentes.

Por seu turno, o Serviço de Urgência Básica atendeu 29.726 doentes em 2022, mais 44,2% do que no ano anterior, numa média diária de 89 doentes.

O Centro Hospitalar Barreiro Montijo foi criado em 01 de novembro de 2009 e integra o Hospital de Nossa Senhora do Rosário e o Hospital do Montijo.

Tem mais de 30 valências clínicas e uma área de influência que engloba os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, servindo uma população de mais de 219 mil habitantes, de acordo com os Censos de 2021.

O ACES Arco Ribeirinho serve também a população destes concelhos.