De acordo com José Lourenço, as comissões de utentes de saúde do Seixal e Almada estão à espera de uma resposta do Ministério da Saúde para uma reunião com a ministra, que terá como principal objetivo mostrar a surpresa que as declarações da governante causaram aos utentes e o seu desagrado relativamente a esta possibilidade.

Desde novembro que a urgência pediátrica deste hospital do distrito de Setúbal tem encerrado diariamente no período noturno, entre as 20:00 e as 08:00, devido à falta de especialistas para assegurar a escala.