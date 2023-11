Um grupo de elementos do Movimento de Utentes de Serviços Públicos esteve hoje à porta do Hospital de Aveiro para manifestar preocupação com a atual situação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Esta ação é para mostrar a nossa preocupação porque o que temos visto é que a saúde está pior com o encerramento dos hospitais de retaguarda e centros de saúde”, disse aos jornalistas António Nabais, do movimento. Para o porta-voz, tem havido falta de investimentos nas infraestruturas e nos recursos humanos para servir uma área que tem uma população de cerca de 450 mil utentes. Deu como exemplo o Hospital de Aveiro, “que há muito devia ter sido ampliado e que tem consultas a funcionar desde há cinco ou seis anos em contentores, sem qualquer dignidade para os profissionais e os utentes”. “Salientamos a falta de médicos, enfermeiros, auxiliares ou assistentes operacionais, técnicos de diagnóstico e por aí fora, em resultado do desinvestimento nas suas carreiras e Serviço Nacional de Saúde”, afirmou. Sem condições atrativas, nomeadamente os médicos, disse, “emigram ou fogem para o privado e o resultado são listas de espera para as consultas e cirurgias, e o caos nas urgências”. Nas urgências, a falta de médicos faz-se sentir principalmente nos períodos noturnos, nomeadamente na pediatria e na obstetrícia. Quanto à criação da Unidade Local de Saúde de Aveiro, integrando o Hospital de Ovar, Nabais criticou a medida porque são quase 40 quilómetros de uma cidade a outra. A distância para o utente aumenta se, devido ao encerramento de algumas especialidades no período noturno, tiver de ser transferido para Coimbra. A justificação de que o utente pode escolher para onde vai não convence o dirigente do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos: “como regra, o utente vai para onde for referenciado”, disse. Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram