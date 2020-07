“Tendo em conta que o modelo de reorganização da UML-Oftalmologia, apesar de científica e clinicamente válido, não reúne ainda o necessário consenso alargado, o CHULN decidiu, em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, manter o modelo anterior, garantindo uma escala de urgência em presença física”, refere em comunicado.

Esta medida conta com “o esforço dos profissionais do Serviço de Oftalmologia e acautela um período de discussão mais alargado, ao mesmo tempo que permite tranquilizar os utentes nesta fase de pandemia”.

Na prática, salienta, o CHULN acabou por manter “o modelo presencial, já que a especialista que estava escalada de prevenção na última noite, data em que o novo modelo deveria entrar em vigor, permaneceu em presença no Hospital de Santa Maria durante todo o período”.

O esclarecimento do CHULN, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente, surge depois da Ordem dos Médicos e do Sindicato Independente dos Médicos terem criticado a decisão da Administração Regional de Saúde de deixar toda a região de Lisboa sem urgência noturna de oftalmologia no período entre as 20:00 e as 08:00.

De acordo com a informação enviada pela ARSLVT aos hospitais, citada pela Ordem dos Médicos, durante o período das 20:00 às 08:00 não haveria atendimento de doentes externos, sendo que estes doentes seriam observados no dia seguinte nos hospitais da sua área ou, caso isso não fosse possível, seriam enviados durante o período diurno para o CHULN e para o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC), consoante as suas respetivas áreas de referenciação”.