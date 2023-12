As Unidades Locais de Saúde (ULS) são estruturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que têm como objetivo prestar cuidados de saúde de proximidade, integrados e personalizados, garantindo a acessibilidade e a equidade na prestação desses cuidados, com uma abordagem centrada nas necessidades do utente.

Os enfermeiros de reabilitação (ER) são profissionais altamente qualificados e especializados na área da reabilitação. Além da formação sólida em enfermagem com experiência clínica, têm uma formação específica em reabilitação, o que lhes permite compreender as necessidades dos utentes com incapacidade e desenvolver planos de reabilitação eficazes.

Com as ULS, os ER deparam-se com oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, tornando possível o desenvolvimento de novas formas de intervir junto da população, seja a nível individual, da família ou da comunidade. Para além da intervenção a nível hospitalar cuja efetividade dos cuidados de enfermagem de reabilitação é já conhecida, surge a oportunidade de atuar nos cuidados de saúde primários, onde se vai gerando evidência da importância e efetividade dos seus cuidados.

Pelas suas competências e visão holística e integrada, os ER desempenham um papel central na prestação de cuidados de reabilitação nas ULS, com um impacto positivo na qualidade de vida dos utentes com incapacidade.

Os enfermeiros de reabilitação têm um papel central na coordenação dos cuidados de reabilitação, trabalhando em estreita colaboração com outros profissionais de saúde, como médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e psicólogos. Essa integração é fundamental para garantir uma abordagem holística à reabilitação dos utentes e a gestão de caso é essencial para que todo o ecossistema em torno das necessidades do utente funcione.

As Unidades Locais de Saúde oferecem aos ER oportunidades de desenvolvimento profissional, promovendo a formação e educação contínua dos ER, o que permite aos profissionais se manterem atualizados com as baseadas em evidência na área da reabilitação. O envolvimento em projetos de investigação, permite contribuir para o avanço do conhecimento nesta área.

As Unidades Locais de Saúde são uma oportunidade para os enfermeiros de reabilitação se desenvolverem profissionalmente e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com incapacidades. Contudo, uma maior autonomia impõe maior responsabilidade na definição e implementação dos planos de reabilitação dos utentes. Os enfermeiros de reabilitação estão preparados para assumir os desafios que se avizinham, assim sejamos pró-ativos e não percamos o foco de atenção dos cuidados que prestamos.