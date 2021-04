O autoteste chega às farmácias até ao final desta semana, informa a Pantest em comunicado.

O Teste Rápido do Coronavírus Ag (N)(Fossas Nasais) de antigénio, produzido pela Pantest e distribuído pela Biojam, cumpre todos os requisitos exigidos pelas autoridades, nomeadamente a apresentação de estudos de avaliação de desempenho do teste para colheita nasal e toda a informação sobre o produto.

"De venda livre, sem obrigatoriedade de receita médica, os autotestes poderão ser adquiridos por qualquer pessoa, desde que maior de 18 anos. Os autotestes estarão disponíveis em kits individuais, vendidos em embalagens hermeticamente seladas, com toda a informação exigida pelas autoridades de saúde, como sejam as referências do lote, produtor, caraterísticas técnicas e indicações de utilização, entre outras", explicam os laboratórios.

"Para facilitar o processo de diagnóstico, cada embalagem unitária do autoteste apresenta um QR Code que remete o consumidor para um vídeo explicativo e instruções muito claras e simples para que o teste seja facilmente utilizado por qualquer pessoa.

Como explica Catarina Almeida, diretora da Pantest "além da qualidade do próprio teste, uma das nossas preocupações é assegurar que o consumidor terá acesso a toda a informação, de modo a que o processo de autodiagnóstico seja realizado da forma mais correta e segura".

Com elevados níveis de fiabilidade, acima do desempenho mínimo que é estipulado para os autotestes pelas autoridades nacionais (sensibilidade superior ou igual a 80% e especificidade superior ou igual a 97%), o Teste Rápido do Coronavírus Ag (N)(Fossas Nasais) da Pantest apresenta valores na ordem dos 95,7% de sensibilidade e 99,1% de especificidade, referem dado da Biojam e da Pantest.

Portugal regista hoje mais 424 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, cinco mortes atribuídas à covid-19 e nova descida no número de internamentos, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde segunda-feira, 25 pessoas tiveram alta do hospital mas 429 ainda estão internadas. Há mais um doente com covid-19 em cuidados intensivos, onde hoje estão, no total, 113 doentes.

As autoridades de saúde deram como recuperadas mais 902 pessoas, totalizando 790.118 desde março de 2020 e registam-se menos 483 casos ativos de infeção, que hoje atingem 24.576.

De acordo com o balanço mais recente da DGS, desde o início da pandemia da covid-19, Portugal teve 831.645 casos confirmados de infeção e morreram 16.951 pessoas com covid-19.