Um bom dia prepara-se numa boa noite de sono. Será que está a dormir no colchão adequado?

Dormir. A palavra entrega-nos imagens de aconchego, num vale de lençóis perfumados, repousando os sonhos numa almofada confortável e a permitir descansar o corpo num colchão que acompanhe o nosso perfil. Como sabemos, preparar um novo dia, com tudo o que o acompanha, passa por lhe oferecermos uma boa noite de sono. “Dormir como numa nuvem” não traz apenas a força de expressão de um adágio popular, carrega o seu fundo de verdade e de ciência. Um terço das nossas vidas é passado a dormir. Há, contudo, que perceber se este é um tempo com um contributo positivo na nossa saúde física e mental ou se, pelo contrário, piora a nossa qualidade de vida. Quem já experienciou uma noite entrecortada de constantes despertares ou reviravoltas na cama, sabe quão penoso é enfrentar um novo dia. A prazo, a soma de ‘más’ noites, reflete-se no nosso estado de ânimo, atitude e mesmo na nossa felicidade e relação com o próximo.

Se a preparação da noite de sono é um fator importantíssimo neste caminho para as nuvens, como é exemplo o evitar ecrãs nas horas anteriores ao deitar, abrandar o ritmo, ajustar temperatura, luz e som a um ambiente apaziguador; não é menos verdade que o ‘regaço’ onde entregamos o nosso corpo – e sonhos – desempenha um papel fundamental. Devemos procurar um colchão que cuide das nossas costas, que se adapte ao nosso corpo e que tenha a textura e consistência perfeitas para proporcionar o descanso adequado. Sintetizado em poucas palavras: um Colchão Saudável.

Um colchão de má qualidade aumenta o stress e piora a qualidade do sono.

Tal como procuramos uma peça de roupa que se ajuste ao nosso corpo, o favoreça e nos traga recompensa física e emocional, porquê deixar um terço da nossa vida entregue ao desconforto e a um colchão inimigo do nosso bem-estar? Esta é uma questão que há mais de 15 anos acompanha a Maxcolchon, marca fabricante de produtos de descanso, que controla todo o processo de produção, para nos entregar colchões saudáveis personalizados (também sommiers rebatíveis, cabeceiras, roupa de cama, almofadas, bases forradas ou estados), ou seja, fabricados à medida das nossas necessidades, com o forrado e a tonalidade que preferirmos.

Mau sono, má qualidade de vida e muitos riscos

Dormir é um processo reparador do nosso cérebro e também do nosso corpo. Nesse período, sucedem-se processos que favorecem o adequado funcionamento de diversos sistemas como, por exemplo, o sistema imunitário. Uma boa noite de sono é sinónimo de um melhor funcionamento da memória, e, desta forma, um facilitador para as aprendizagens e realização de tarefas. Em síntese, uma porta aberta para assimilarmos bem a informação recolhida durante o dia.

Acresce que um descanso adequado, para além de favorecer o controlo do peso, é um aliado de um coração saudável. Porquê? Em situações de insónia aumentam no sangue hormonas relacionadas com o stress, como a adrenalina e o cortisol, com prejuízo para a tensão arterial e a frequência cardíaca. Ao dormimos, há um relaxamento do nosso corpo, com a produção de hormonas que neutralizam os efeitos dessas outras. e ajudam, entre outros fatores, a que nos sintamos mais felizes (sabemos como o humor influencia para melhor o nosso dia).

A importância de saber escolher um bom colchão saudável



Exposto o rol de consequências nefastas que nos traz uma má noite de sono, tornam-se evidentes as respostas aos porquês de um bom colchão. Este, é a chave para nos proporcionar um descanso continuo, evitar dores nas costas e articulações, assim como mazelas cognitivas. Neste particular, a Maxcolchon deixa-nos as dicas essenciais para uma escolha inteligente: “para realizarmos uma boa escolha, devemos ter em conta a adaptabilidade, firmeza, e respirabilidade de que necessitamos. Sem esquecer que as medidas do colchão também são importantes, ter o espaço necessário é fundamental para evitar despertares durante a noite”.

Retomando a questão da personalização do colchão, percebemos que no catálogo da Maxcolchon, encontramos colchões viscoelásticos, de látex, de molas ensacadas, ou de espuma, sem que falte uma seleção de colchões saudáveis. Isto, sem esquecer que adquirir um bom colchão é um investimento a longo prazo. Os colchões Maxcolchon contam com uma vida útil entre oito a dez anos, cem dias de prova (na maioria dos seus colchões), e numerosas formas de pagamento, entre elas, o financiamento sem juros, Paypal ou mesmo pagamento com cripto moedas, ou bizum.

Uma vida física e psicológica saudável passa por uma boa alimentação, bem-estar emocional, bons relacionamentos sociais e, sem dúvida, pela forma como dormimos. Não renunciar a um sono de qualidade, à boleia de um bom colchão, não é um sonho é um território bem real.