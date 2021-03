"Não foi um caso isolado", explicou a chefe do Executivo europeu ao jornal WirtschaftsWoche.

Roma anunciou na quinta-feira que bloqueou, com a autorização de Bruxelas, a exportação de 250.700 doses da vacina da AstraZeneca, produzidas em território europeu e destinadas à Austrália.

Para defender a iniciativa italiana, Von der Leyen alegou que a "AstraZeneca entregou à UE menos de 10% das quantidades solicitadas no período de dezembro a março".

A Comissão Europeia criticou com firmeza o laboratório britânico-sueco por anunciar que iria entregar ao bloco menos quantidades da vacina do que as acordadas, enquanto, por outro lado, cumpria as entregas no Reino Unido.

Segundo a estratégia da UE, se uma empresa quer exportar doses fora do país do bloco onde foram fabricadas, precisa de solicitar ao governo, o qual precisa consultar a Comissão.

Portugal registou hoje 25 mortes relacionadas com a COVID-19 e 365 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor mais baixo desde 7 de setembro, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde março de 2020, Portugal já registou 16.565 mortes associadas à COVID-19 e 810.459 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 1.033.100 pessoas vacinadas: 739.762 com a primeira dose e 293.338 com a segunda dose.

A pandemia de COVID-19 provocou, pelo menos, 2.593.872 mortos no mundo, resultantes de mais de 116,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

