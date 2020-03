O Turismo de Portugal e as estruturas regionais de turismo do continente, Açores e Madeira e de outras sete associações do setor decidiram, em conjunto, cancelar a sua participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), agendada para 11 a 15 deste mês, com base nas últimas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) no âmbito do surto Convid-19 sobre a organização de grandes eventos.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

“Para todos é perfeitamente pacífico que houvesse aqui apenas um adiamento da BTL e estaremos todos totalmente disponíveis para participar novamente no evento, até porque é a maior feira de turismo do país, com um grande prestígio nacional e internacional e que contará na mesma com o nosso total empenhamento conforme nós íamos ter”, declarou o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins.

Em entrevista à Lusa no âmbito do cancelamento da participação da TPNP na BTL no próximo dia 11 de março, Luís Pedro Martins acrescenta que a exemplo do que se está a fazer noutro tipo de eventos, que é o não cancelamento puro e duro da edição, deveria haver “um adiamento para o final do verão, por exemplo, para setembro”.

“Essa é a nossa expectativa e obviamente que a BTL contará com o total empenho de todas estas entidades”, afirmou.

Luís Pedro Martins recorda que a TPNP ia ter “o maior ‘stand’ da feira”, com um investimento na ordem dos 200 mil euros, repartido com os parceiros que iam participar, e que iam ter uma “agenda muito forte”, com “700 eventos” agendados para o espaço de 1.200 metros quadrados e assume que a decisão tomada foi “difícil”, porque há um trabalho de quatro meses por trás.

“Em momentos difíceis, decisões difíceis, mas acima de tudo decisões responsáveis e acho que tomámos a decisão mais responsável que podíamos tomar nesta altura”, resume.

De acordo com o comunicado do Turismo de Portugal, a que a agência Lusa teve acesso na terça-feira passada, as 15 entidades signatárias do documento entendem que, atentas às últimas “recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) no que toca à organização de grandes eventos e ponderadas todas as condicionantes, não estavam reunidas as condições para manter a sua participação na BTL 2020 na data prevista para a sua realização, seja através de ‘stand’ próprio seja através dos diversos eventos inicialmente programados”.

No texto, o Turismo de Portugal frisa, no entanto, que “cientes da importância” da Bolsa de Turismo de Lisboa “e considerando o facto de este ser o momento de encontro entre muitos compradores e fornecedores do setor, muitos internacionais”, as 15 entidades “estão a envidar os melhores esforços para manter algumas das ações previstas em formato digital, sem prejuízo da possibilidade de o evento poder decorrer noutra data se assim for decidido”.