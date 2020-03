Donald Trump não esconde a preocupação com o efeito do coronavírus nos mercados financeiros e disse esperar que as medidas agora assumidas pelo seu Governo possam acalmar os receios dos investidores.

“Acho que os mercados vão recuperar”, disse o Presidente, perante os jornalistas, na Casa Branca, saudando os números do desemprego que são classificou de “incríveis”.

Ainda assim, Trump disse que gostaria que a Reserva Federal diminuísse as taxas de juro, depois de já o ter feito, em 0,5 pontos percentuais, na terça-feira.

“O Fed (Reserva Federal) deve diminuir as suas taxas para estimular a economia”, disse Trump, mostrando otimismo sobre a evolução da crise de saúde pública provocado pelo coronavírus.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo 13 em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha e Reino Unido.

