O centro de vacinas da Emirates SkyCargo em Dubai South será a maior instalação airside do mundo para vacinas COVID-19. O hub do Dubai permitirá à transportadora aérea transportar vacinas de fábricas em todo o mundo, armazenar e preparar remessas para distribuição regional e global.

O Emirates SkyCentral DWC tem mais de 4.000 metros quadrados de área de armazenamento farmacêutico dedicada, com temperatura controlada e certificada pela GDP, permitindo o armazenamento em grande escala e a distribuição das vacinas COVID-19 em potencial.

No geral, estima-se que a instalação pode conter cerca de 10 milhões de frascos de vacina numa faixa de temperatura de 2 a 8 graus Celsius em qualquer ponto do tempo.

A infraestrutura de última geração da Emirates SkyCentral DWC também é complementada por uma das maiores frotas do mundo de Cool Dollys, ajudando a proteger cargas sensíveis à temperatura durante o trânsito entre o avião e o terminal de carga.

Além disso, a disponibilidade de um grande número de docas para camiões com temperatura controlada e a proximidade do terminal aos pontos de estacionamento de aviões garantirão uma resposta rápida e eficiente de carga para posterior distribuição.

Além do armazenamento refrigerado, a Emirates SkyCargo também oferecerá zonas dedicadas a serviços de valor agregado, como congelamento e embalagem de vacinas para distribuição global aos seus clientes.

Através de uma combinação de voos regulares e voos charter, a transportadora de carga poderá levar as vacinas aos mercados onde serão mais necessárias.

A Emirates SkyCargo está a aproveitar décadas de experiência adquirida no transporte de produtos farmacêuticos e vacinas com temperatura controlada para fabricantes globais, para desenvolver soluções inovadoras que atenderão ao desafio de distribuir uma potencial vacina COVID-19 globalmente num curto espaço de tempo.

Desde 2016, a transportadora de carga aérea investiu substancialmente nas suas capacidades para o transporte de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura. Entre os principais investimentos, destaca-se a introdução de um produto especializado - Emirates Pharma - e o desenvolvimento de produtos farmacêuticos de infraestrutura 'adequados para a finalidade' certificados, tanto no Dubai como nos principais pontos de origem e destino do seu programa de corredores farmacêuticos, que atualmente cobre mais de 30 cidades .

A Emirates SkyCargo movimentou mais de um quarto de milhão de toneladas de carga farmacêutica nos últimos quatro anos.

Com a sua frota de aviões wide-body modernas e eficientes e uma rede que atualmente abrange mais de 130 destinos em seis continentes, combinada com a localização geográfica estratégica do seu hub no Dubai, a Emirates SkyCargo será capaz de movimentar rapidamente as remessas de vacinas das fábricas para o centro de vacinas e depois para o resto do mundo, numa combinação de voos regulares e de passageiros.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e chefe-executivo da Emirates refere: “O Dubai está bem posicionado para servir como porta de entrada e centro de distribuição de vacinas COVID-19 para o resto do mundo. Temos as ligações de infraestrutura e logística e uma localização geográfica que coloca os mercados que representam mais de dois terços da população mundial num raio de voo de 8 horas".

"Ao longo dos anos, através do nosso investimento contínuo em recursos e processos para o transporte de produtos farmacêuticos sensíveis à temperatura, a Emirates SkyCargo conseguiu posicionar o Dubai entre os principais clientes farmacêuticos globais como o ponto de ligação preferencial, durante todo o ano, para as suas valiosas cargas. A criação de um hub dedicado para vacinas COVID-19 é um projeto fundamental que aproveita a nossa rede, alcance e competências para contribuir positivamente na vida das pessoas em todo o mundo.”