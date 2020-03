“Recebi esta noite a confirmação de que o teste é negativo”, informou o médico da Casa Branca, Sean Conley, citado pela agência francesa AFP.

O resultado do teste foi divulgado pouco depois de se ter sabido que Donald Trump tinha feito o teste, após ter recusado fazê-lo durante alguns dias.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Donald Trump, que tem sido acusado de minimizar o impacto da epidemia de Covid-19 e de ter sido lento na resposta sanitária, esteve em contacto, no fim de semana passado, na sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, com uma delegação brasileira em que seguiam duas pessoas entretanto testadas positivamente para o coronavírus.

Numa altura em que a pandemia — assim declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março — está a paralisar todo o mundo e poderá vir a afetar milhões de norte-americanos, Donald Trump anunciou no sábado à noite que tinha feito o teste na sexta-feira.

Até aqui, o Presidente dos Estados Unidos refugiara-se na ausência de sintomas para recusar fazer o teste — quando se sabe, há muito, que uma pessoa infetada com Covid-19 pode não apresentar sintomas durante vários dias.

A Casa Branca anunciou no sábado que, “por precaução”, vai passar a medir a temperatura de todas as pessoas que estejam “em contacto próximo” com Trump e com o vice-presidente, Mike Pence, responsável por coordenar o combate à epidemia.

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.700 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassa agora os 151 mil, com registos em 137 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 169 casos confirmados.

A Organização Mundial da Saúde declarou entretanto que o epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) se deslocou da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou hoje 175 novas mortes e que regista 1.441 vítimas mortais.