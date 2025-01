Ana Marques não resistiu em fazer algumas piadas sobre a tomada de posse de Donald Trump enquanto Presidente dos Estados Unidos, evento que aconteceu esta segunda-feira, dia 20.

As reações a tais brincadeiras, feitas na sua página de Instagram, não foram as mais desejadas, tal como a apresentadora realçou.

"Só porque fiz umas graças com o chapéu da Melania e o beijo impossível do marido… Só porque republiquei as imagens de apenas um fait-diver da tomada de posse de Trump… Tive direito a umas quantas mensagens privadas 'olha-me esta, uma esquerdalha'. Deixa, também já me chamaram fascista. Temos pena!", considerou.



© Instagram - Ana Marques

