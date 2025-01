Ivanka Trump também esteve em destaque na cerimónia de tomada de posse do pai, Donald Trump, como presidente dos Estados Unidos da América, que decorreu esta segunda-feira, 20 de janeiro.

Sempre elegante, Ivanka optou por usar um conjunto de saia e casaco, verde esmeralda e com assimetria na parte de cima do look, uma criação da casa francesa Dior.

No que diz respeito aos acessórios, Ivanka utilizou um cinto para marcar a cintura, um 'fascinator' [acessório da cabeça] e uma carteira Lady Dior que conjugou com uns stilettos pretos.

Veja as imagens na galeria.

