Ivanka Trump não passou despercebida na noite eleitoral nos Estados Unidos ao surgir ao pé do pai, Donald Trump, para celebrar a sua vitória.

Para a ocasião, Ivanka deu nas vistas com um fato azul elétrico de veludo - cor que combina com as mulheres loiras - que completou na perfeição com lábios vermelhos.

Ao seu lado estava o marido, Jared Kushner. Os dois foram conselheiros de Trump no seu primeiro mandato, entre 2016 a 2020.

Kushner, de 43 anos, esclareceu que não há possibilidade de os dois retomarem esses lugares.

