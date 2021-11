A polícia neerlandesa relatou mais distúrbios na Holanda ao final do dia de hoje, com novas detenções, após duas noites de violentos protestos contra as restrições destinadas a travar uma nova vaga de covid-19.

Em Enschede, junto à fronteira alemã, foi declarado o estado de emergência e "cinco pessoas acabam de ser detidas no centro da cidade por incitamento à violência pública", relatou a polícia numa mensagem na rede social Twitter, cerca das 22:00 (21:00 em Lisboa), apelando aos manifestantes para "irem para casa". Os manifestantes dispararam fogos de artifício e saquearam alguns locais também nas cidades de Groningen, Leeuwarden e Tilburg, informaram as autoridades e os meios de comunicação locais. "A polícia está no centro de Groningen" (norte), onde "vários pequenos grupos de pessoas estão a cometer atos de vandalismo", disse um porta-voz à agência France-Presse. A agitação começou na sexta-feira, na cidade portuária de Roterdão, na qual quatro manifestantes foram feridos por disparos da polícia e 51 pessoas foram detidas. Vários polícias ficaram feridos em confrontos em Haia, no sábado à noite, onde manifestantes atiraram pedras, queimaram bicicletas e dispararam fogos de artifício. Mais de 100 pessoas foram detidas em todo o país, incluindo por insultarem as forças de segurança, e pelo menos 12 pessoas ficaram feridas durante os protestos dos últimos três dias. Os Países Baixos reintroduziram o confinamento parcial na semana passada para tentar travar a propagação do novo coronavírus, estando o encerramento da restauração às 20:00 entre as medidas anunciadas. Em análise está a interdição de acesso a determinados locais, incluindo bares e restaurantes, a pessoas não vacinadas contra a covid-19.