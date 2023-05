Desde maio que o Colombo se tornou ainda mais conveniente. A partir de agora, já é possível usufruir do serviço de videoconsultas disponibilizado pelo Hospital da Luz, durante uma ida às compras. A parceria entre o Hospital da Luz e o Colombo vai permitir utilizar as cabines de trabalho, implementadas no início desde ano, para a realização de videoconsultas sem sair do centro comercial.

As cabines de trabalho estão disponíveis no Piso 1, junto à Pepe Jeans e à Guess, e agora podem, também, ser utilizadas como espaços facilitadores da modalidade de consultas à distância. Com esta parceria inédita, os visitantes do Colombo e Clientes do Hospital da Luz, podem ter uma consulta sem sairem do centro comercial.

O método para ter acesso a estas cabines é muito simples: descarregar a aplicação do Colombo (disponível para iOS e Android), selecionar a data e hora da consulta e colocar o código que é disponibilizado pelo Hospital da Luz aos Clientes quando marcaram a videoconsulta. No fim, o utilizador recebe um email com todos os detalhes da cabine reservada e as instruções de acesso.

“Ao longo dos últimos anos, o Colombo tem vindo a trabalhar no sentido de criar ferramentas que facilitem o dia a dia dos visitantes e que tornem a experiência de visita cada vez mais única e inovadora. A sinergia entre o Colombo e o Hospital da Luz é algo que nos deixa muito felizes e que vem reforçar essa vontade. Acreditamos que este serviço de conveniência será apenas o início desta e de futuras parcerias”, refere Paulo Gomes, diretor do Centro Colombo.

“Tendo como objetivo melhorar o acesso temos vindo a disponibilizar formas inovadoras dos Clientes manterem sempre a sua saúde em dia. As cabines são individuais e insonorizadas, garantindo as melhores condições de privacidade, conforto e segurança. Nestes espaços, é possível realizar videoconsultas programadas (com marcação prévia) para todas as especialidades médicas ou uma videoconsulta urgente (sem marcação prévia)” refere Nélson Brito, diretor de Serviço ao Cliente da Luz Saúde.