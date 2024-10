A famosa cadeia londrina de café orgânico e comida acabada de fazer, criada em 1986, abriu a sua primeira unidade em Lisboa no passado dia 24 de outubro. Este primeiro restaurante Pret A Manger em Portugal oferece aos seus clientes uma gama de sanduíches e saladas.

No menu, os clientes encontram receitas clássicas como a Super Club Sandwich com peito de frango, bacon e tomate fresco, a Crayfish & Avocado Salad Bowl, a Smoked Salmon & Dill Baguette e a Chicken Pesto Salad Bowl, bem como muitas opções vegetarianas e vegan. Para além destes pratos, existe uma gama de opções de comida quente, incluindo: tostas, wraps e muito mais.

Durante todo o dia, os clientes podem contar também com café orgânico, 100% arábica, assim como chá orgânico preferido, ou outras bebidas como latte, cappuccino, mocha, matcha, preparado por um barista na versão quente ou gelada, servido com leite ou com uma alternativa orgânica - aveia, coco ou soja - sem custos adicionais.

Esta abertura resulta de uma parceria entre a cadeia londrina e o grupo Ibersol, responsável pela rede de franchisados na Península Ibérica. “Estamos muito entusiasmados com esta primeira abertura da Pret A Manger em Portugal, é um momento de enorme significado para nós”, afirma Alberto Teixeira, Presidente do Grupo Ibersol, em comunicado.

“A Pret está muito feliz e orgulhosa por abrir a sua primeira loja em Portugal, especialmente numa localização tão boa, no Centro Colombo, em Lisboa. Juntamente com o nosso parceiro de franchising, temos grandes ambições de levar a comida e as bebidas frescas da Pret a mais pessoas em Portugal”, afirmou Stéphane Klein, Diretor-Geral da Pret A Manger Europe.

“A abertura da Pret A Manger no Colombo reflete o reconhecimento que existe deste centro comercial, enquanto um espaço dinâmico e moderno, que reúne as condições ideais para marcas de renome internacional se estrearem no país. É, por isso, com grande entusiasmo que vemos esta nova marca, com a certeza de que o seu conceito diferenciador e a famosa oferta de café orgânico e comida preparada na hora vai conquistar muitos visitantes ”, conclui diretor do Colombo, Paulo Gomes.