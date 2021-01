Proteja-se do frio: recomendações da DGS O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê tempo frio e seco para os próximos dias, com ocorrência de temperaturas mínimas negativas em alguns distritos do país. Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que facilitam o aparecimento de doenças como a gripe e outras infeções respiratórias. Assim, a Direção-Geral da Saúde (DGS) reforça a recomendação para a vacinação contra a gripe, bem como a adoção das seguintes medidas, para se proteger do frio: Mantenha o corpo quente – use luvas, cachecol, gorro/chapéu, calçado e roupa quente, utilizando várias camadas de roupa;

Hidrate-se: ingira líquidos e sopas;

Mantenha a casa quente: Verifique se os equipamentos de aquecimento estão em condições de ser usados e o estado de limpeza da chaminé da lareira; Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás, ventile as divisões da casa. A acumulação de gases pode causar intoxicação ou morte.

No exterior, tenha cuidado com quedas;

Mantenha-se especialmente atento se tiver algum problema de saúde: Tome os medicamentos para a sua doença conforme a indicação do seu médico; Não tome antibióticos sem indicação médica; Não vá de imediato para a urgência hospitalar. Se necessário, contacte o SNS 24 – 808 24 24 24, o 112 ou o seu médico assistente;

Mantenha-se em contacto e atento aos outros, ajudando-os a se protegerem.

"A previsão aponta para que nos próximos dois a três dias já haja um regresso aos valores normais da temperatura mínima e máxima do ar. Já hoje verificámos que alguns locais já tiveram valores de temperatura máxima próximos do que consideramos normal e a temperatura mínima também já subiu um bocadinho em grande parte do território continental. A tendência para os próximos dias é que os valores voltem aos normais para a época", disse à Lusa o meteorologista Ricardo Deus.

Este tipo de fenómenos acontece frequentemente, não acontece é com esta intensidade e esta extensão tão grande em tempo e em espaço", afirmou, acrescentando que com o regularizar das temperaturas, deverão também ser levantados os avisos de tempo frio até sexta-feira.

Na região de Lisboa, a partir de quinta-feira e até dia 22, a previsão é de máximas entre 14 e 17 graus e mínimas a partir dos oito graus na maior parte dos dias. Para Bragança, Beja e Aveiro também se preveem máximas acima dos 12 graus para o mesmo período, embora com algumas flutuações.

A onda de frio, caracterizada por uma "massa de ar frio e seco", começou no dia 24 de dezembro de 2020 e nas últimas três semanas só houve um dia (28 de dezembro) com temperaturas mínimas próximas do normal para a época.

O dia mais frio verificou-se a 09 de janeiro, em que a temperatura média do território foi apenas de 2,98 graus centígrados e os valores de temperatura máxima foram os mais baixos dos últimos 20 anos nas estações da Guarda, Aldeia do Souto, Lousã e Portel.

Na terça-feira, as mínimas ficaram abaixo dos zero graus em 75 por cento do território do continente, variando entre 8,2 graus negativos em Miranda do Douro e 4,3 graus em Cabo Raso e Olhão.

"Não é usual termos um episódio tão extenso", reforçou Ricardo Deus, indicando que "são situações muito particulares que têm a ver com a posição dos centros de ação, nomeadamente os anticiclones e algumas zonas de pressão, que fizeram com que durante muitos dias consecutivos Portugal Continental fosse afetado por esta massa de ar frio e seco que atingiu também toda a Europa e Península Ibérica".

Durante cerca de três semanas, houve mais de 10 dias consecutivos com temperaturas negativas em um terço das estações meteorológicas do continente.

No distrito da Guarda e no norte do distrito de Santarém, as temperaturas negativas verificaram-se durante 16 dias consecutivos.

Em Lisboa, na terça-feira e hoje o valor mínimo (0,9 graus) foi o mais baixo deste período. Hoje também se bateu o recorde de mínima em Olhão, com 0,6 graus.

No histórico do IPMA estão registados períodos de frio prolongado em 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 e 2017.