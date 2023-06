O aviso devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima vai prolongar-se até às 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 18:00 de quarta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo devido ao tempo quente os distritos de Setúbal, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança até às 18:00 de quarta-feira.

Para a prevenção dos efeitos do calor intenso, a Direção-Geral da Saúde recomenda: Aumentar a ingestão de água, ou sumos de fruta natural sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.

As pessoas que sofram de doença crónica, ou que estejam a fazer uma dieta com pouco sal, ou com restrição de líquidos, devem aconselhar-se com o seu médico, ou contactar a Linha Saúde 24: 808 24 24 24.

Evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar.

Os recém-nascidos, as crianças, as pessoas idosas e as pessoas doentes, podem não sentir, ou não manifestar sede, pelo que são particularmente vulneráveis - ofereça-lhes água e esteja atento e vigilante.

Devem fazer-se refeições leves e mais frequentes. São de evitar as refeições pesadas e muito condimentadas.

Permanecer duas a três horas por dia num ambiente fresco, ou com ar condicionado, pode evitar as consequências nefastas do calor. Se não dispõe de ar condicionado, visite centros comerciais, cinemas, museus ou outros locais de ambiente fresco.

No período de maior calor tome um duche de água tépida ou fria. Evite, no entanto, mudanças bruscas de temperatura.

Evitar a exposição directa ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas.

Ao andar ao ar livre, usar roupas que evitem a exposição direta da pele ao sol, particularmente nas horas de maior incidência solar. Usar chapéu, de preferência, de abas largas e óculos que ofereçam protecção contra a radiação UVA e UVB.

Evitar a permanência em viaturas expostas ao sol, principalmente nos períodos de maior calor, sobretudo em filas de trânsito e parques de estacionamento.

Nunca deixar crianças, doentes ou pessoas idosas dentro de veículos expostos ao sol.

Sempre que possível, diminuir os esforços físicos e repousar frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados. Evitar actividades que exijam esforço físico.

Usar roupa larga, leve e fresca, de preferência de algodão.

Usar menos roupa na cama, sobretudo quando se tratar de bebés e de doentes acamados.

Evitar que o calor entre dentro das habitações.

Não hesitar em pedir ajuda a um familiar ou a um vizinho no caso de se sentir mal.

As pessoas idosas não devem ir à praia nos dias de grande calor e as crianças com menos de seis meses não devem ser sujeitas a exposição solar.

O arquipélago da Madeira vai estar sob aviso laranja entre as 09:00 e as 21:00 de hoje, passando depois a amarelo até às 09:00 de quarta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê até quarta-feira no interior norte e centro e na região sul valores acima de 30 graus Celsius na generalidade do território, estando entre os 35 e os 40 graus no interior a sul do Tejo e na Beira Baixa, onde poderão ser atingidos 40 a 43 graus.

A temperatura mínima também será elevada, com noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio, onde poderão ser próximas de 25 graus.

Em causa está, segundo o IPMA, uma “ação conjunta de uma região anticiclónica entre a Europa Ocidental e o arquipélago da Madeira, e um vale depressionário que se estende desde o norte de África até à Península Ibérica, originando o transporte de uma massa de ar tropical com origem continental, que é favorável a uma situação meteorológica de tempo quente e seco”.

O IPMA adianta num comunicado publicado no seu ‘site’ que o tempo quente deverá ser mais prolongado a sul do Tejo e Beira Baixa, onde é expectável a ocorrência de uma onda de calor até quarta-feira.