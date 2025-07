A proteção da saúde (“health protection”) é uma das atribuições primordiais dos serviços operativos de saúde pública em todo o Mundo. Tem como finalidade manter o estado de saúde de uma população, mediante intervenções preventivas de desfechos desfavoráveis em saúde.

Em 1965, H. R. Leavell e E. G. Clark definiram os 3 níveis clássicos de prevenção em saúde: primário, secundário e terciário. Estes níveis de prevenção, baseados na história natural das doenças, estão individualmente enfocados (Medicina Preventiva).

Mais recentemente, em 1978, Toma Strasser, cardiologista de formação, propôs um novo nível de prevenção. No seu artigo “Reflections on cardiovascular diseases”, é destacada a importância dos estilos saudáveis de vida na prevenção e controlo das doenças crónicas, designadamente do foro cardiovascular.

Quase 50 anos decorridos, a prevenção primordial é relativamente desconhecida, mesmo no contexto médico e das restantes profissões da saúde. Intervir a montante da doença, antes do estabelecimento de fatores de risco nas populações, é a estratégia a priorizar perante a epidemia global de doença crónica, associada ao envelhecimento demográfico e aos estilos adversos de vida.

À semelhança da prevenção primária, a prevenção primordial tem como outcome pretendido reduzir a incidência da(s) doença(s); no entanto, fá-lo através de intervenções dirigidas à comunidade e relacionadas com a promoção de estilos saudáveis de vida. Trata-se de uma abordagem etiologicamente inespecífica, pelo que com uma razão de custo-efetividade altamente favorável.

Falar em proteção da saúde, na presente época sazonal, é falar nos efeitos do calor na população geral e, em especial, nos grupos vulneráveis e de risco. Desde 2004 que a Direção-Geral da Saúde organiza um plano de preparação e resposta que visa mitigar os efeitos do calor extremo na saúde da população.

“Refrescar e hidratar” corresponde à estratégia-chave de proteção da saúde, em contexto de temperaturas anormalmente elevadas. Ou seja, dar de beber a quem não tem sede (idosos) e promover a permanência, algumas horas por dia, em espaços climatizados ou com natural conforto térmico, são prescrições tão simples quanto efetivas.