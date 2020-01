A Tailândia é o país que confirmou mais casos do novo coronavírus, além da China. E, a partir desta sexta-feira, junta-se aos países que já tiveram casos de contágio nos seus próprios territórios, como a Alemanha, Japão, Estados Unidos e França.

"Hoje registamos cinco novos casos de pessoas infetadas com o coronavírus. Quatro são chineses de Wuhan. O quinto é um taxista tailandês que não viajou para a China, mas provavelmente teve contacto com turistas chineses", afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Sujum Kanjanapimai.

As autoridades não deram detalhes sobre o local de residência do taxista.