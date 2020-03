O número de mortos infetados com o novo coronavírus em Itália subiu para 827. O último balanço apontava para 631 vítimas mortais, o que significa que nas últimas 24 horas morreram mais 196 pessoas.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Já o número total de infetados, incluindo aqueles que já recuperara, subiu de 10.149 para 12.462.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou, na segunda-feira, que os 60 milhões de habitantes do país ficarão em quarentena até ao dia 3 de abril, com um conjunto de restrições à circulação, o executivo procura agora minimizar o impacto do vírus na economia do país.

Itália prepara medidas mais restritivas para a região da Lombardia

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, admitiu esta quarta-feira (que o governo estuda a autorização de "medidas mais restritivas" contra a epidemia do coronavírus na Lombardia, como pedem as autoridades desta rica região do norte da península.

"Não nos opomos a medidas mais restritivas", afirmou Conte num encontro com a imprensa ao referir-se ao pedido do governador da Lombardia de um "encerramento total", que inclui fábricas, lojas e transportes públicos.

Entre as áreas mais industrializadas e ricas da Itália, a região registou 468 mortes do total nacional de 631, sendo a mais afetada pela epidemia.

"Estamos prontos para introduzir medidas mais restritivas para a Lombardia e para as outras regiões que assim solicitarem", declarou Conte em conferência de imprensa.

Em entrevista ao jornal "Il Corriere della Sera", o presidente da Lombardia, Attilio Fontana, defendeu "medidas ainda mais drásticas" do que as que se encontram em vigor.

"Se a epidemia continuar a propagar-se à velocidade atual, o sistema (de saúde) não vai aguentar", explicou.

Fontana, do partido opositor de extrema direita Liga, pediu em várias ocasiões que se bloqueasse todas as atividades na Lombardia - à exceção de setores cruciais como produção e distribuição de produtos alimentícios e de remédios.

"A única receita é reduzir o contacto entre as pessoas", frisou.

O governador conta com o apoio dos presidentes municipais das principais cidades, que defendem o encerramento total. Este é o mesmo modelo aplicado na China, o qual parece começar a dar resultados.