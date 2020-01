A lente de contato Mojo Vision oferece um ecrã com informações e notificações e permite ao utilizador interagir focando os olhos em determinados pontos.

As lentes de contato rígidas, que a empresa desenvolve em segredo há uma década, também podem ser usadas para ajudar pessoas com deficiência visual através do uso de sobreposições de imagem aprimoradas.

A inovação já obteve a aprovação das autoridades de saúde dos Estados Unidos (FDA) para ser testada como um dispositivo médico.

"A Mojo tem uma visão para a computação invisível, na qual se tem as informações que se deseja quando se precisa e não é bombardeado ou distraído pelos dados quando não é esse o desejo", disse o CEO, Drew Perkins.

Em uma demonstração para um jornalista da agência de notícias France-Presse, os executivos da empresa mostraram como as lentes de contacto podem permitir que os utilizadores vejam um teleprompter virtual, instruções de navegação ou outras interações que aparecem a flutuar no campo de visão projetado numa espécie de ecrã digital LED na retina.

O utilizador pode, por exemplo, clicar visualmente num ícone para iniciar uma música ou desligá-la.