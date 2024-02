Se tem Instagram, quase de certeza que já deve ter ouvido falar nos famosos ice baths, cold plunges ou no método Wim Hof criado e popularizado pelo atleta holandês conhecido como The Iceman. Esta é uma moda que, nos últimos meses, tem inundado as redes sociais e parece ter tomado de rompante a vida de milhares de pessoas que, um pouco por todo o mundo, se renderam aos benefícios da crioterapia.

Em Portugal, Mário Caetano e Tomás Sá-Chaves fazem parte do grupo de pessoas que tiveram a oportunidade de comprovar, por si mesmos, as vantagens desta prática que viria a ter um efeito transformador nas suas vidas. Os seus caminhos cruzaram-se em 2020 quando Tomás Sá participou na primeira edição do Retiro do Gelo, uma iniciativa promovida por Mário Caetano após duas expedições à Polónia e Islândia, e experimentou pela primeira vez este método terapêutico que utiliza a exposição do corpo a temperaturas baixas.

A impossibilidade de dar continuidade a esta prática de forma segura em casa e a necessidade de encontrar uma alternativa mais económica do que a importação, cuja valor rondava os 20 mil euros, impulsionaram a mentalidade empreendedora de Mário Caetano que encontrou em Tomás Sá o aliado perfeito para pôr em prática a sua ideia de negócio: a criação de uma banheira de gelo 100% portuguesa, portátil e resistente. E assim nasceu a Soul – Dive Into A New Dimension.

Quais os benefícios?

Apesar de os banhos gelados serem bastante populares entre atletas de topo, que necessitam de fazer um trabalho de recuperação muscular num período pós-treino, a verdade é que este método tem vindo a ganhar adeptos das mais diferentes áreas. “Estamos a falar de pessoas que necessitam de ganhar mais energia, reduzir níveis de ansiedade e níveis de stress”, diz Mário Caetano, em entrevista ao SAPO Lifestyle, sobre a lista de benefícios onde, entre outros, se destacam o aumento de concentração, fortalecimento do sistema imunitário ou diminuição da dor crónica.

Para o empresário, que já deu mais de 1000 mergulhos em água gelada, este é um negócio que tem tudo para vingar em Portugal. Os Retiros no Gelo foram a prova necessária para comprovar o interesse e recetividade do público português em torno daquilo que descreve como “soluções orgânicas e naturais” que vão ter um impacto significativo na forma como vivem. “As pessoas estão cada vez mais recetivas e abertas a experimentarem coisas novas testadas e provadas pela ciência, mas que já são milenares. O que nós trazemos é uma solução para que a pessoa possa regenerar o seu corpo e sintonizar a sua mente de uma forma rápida e transformadora.”

Tomás Sá é um desses exemplos. Um problema grave na coluna vertebral e no joelho levaram-no a experimentar este tipo de imersões em água gelada que, feitos de forma contínua nos retiros em que participou, lhe devolveram qualidade de vida e auxiliaram no alívio da dor. “O gelo mudou a minha vida”, afirmou durante o evento de apresentação, explicando que foi essa experiência que o levou a querer investir na criação desta marca, cujo propósito é dar a conhecer ao público em geral esta prática que pode ajudar a melhorar a sua vida. “Quando estou dentro de água a sensação é poderosa.”

Como funciona?

A grande vantagem desta banheira de gelo é a sua portabilidade e facilidade de montagem. Com design português e produzido com recurso a PVC de grau militar, este produto destaca-se por oferecer uma grande resistência e durabilidade. Completamente desmontável e insuflável, esta pode ser instalada, no espaço de 10 minutos, em qualquer divisão sendo necessário apenas uma tomada e espaço para o refrigerador de 0.8HP. Graças às suas dimensões - 135x80x61cm – esta permite que seja feita uma imersão completa em água fria no conforto da sua casa e de forma totalmente segura.

Para quem procura um momento de reconexão interior e um maior equilíbrio no seu dia a dia, deve incorporar os banhos gelados como parte do seu ritual diário e realizá-los, preferencialmente, após o acordar. Isso vai fazer com que estejamos a aumentar os níveis de energia do corpo logo pela manhã. “A ciência diz-nos que três minutos com exposição a uma temperatura entre 2°C e 5°C graus é suficiente para aumentar os níveis de noradrenalina em 530% e dopamina em 250%, que é a hormona do bem-estar e da recompensa. Por que é que ficamos viciados em ir às redes sociais? Porque estamos viciados em receber dopamina e isto é um substituto saudável”, explica o fundador.

Consciente de que o ato de mergulhar o corpo em água gelada é um momento desafiante para a maioria das pessoas devido ao desconforto que provoca no corpo e na mente, a empresa criou o Sound of Soul. Este áudio guiado é composto por quatro momentos - preparação (onde a música de tambor nos vai preparar para o mergulho), imersão (onde a música de flauta vai acompanhar o momento de rendição aliada à respiração), aquecimento (que incorpora movimentos de artes marciais que vão aquecer o corpo de forma orgânica) e celebração (onde devemos soltar o corpo com música) – e pretende ser um facilitador para quem se está a iniciar nesta prática que pode ser feita diariamente e até mesmo por pessoas com menos de 18 anos mediante supervisão médica.

Outra forma de ajudar os principiantes mais friorentos é o facto de este produto possibilitar o controlo da temperatura da água, permitindo que o arrefecimento seja feito quando já estamos dentro de água e de forma gradual. Ao poder ser controlada através do smartphone, permite a programação de banhos a partir da app e cujo agendamento deve ser feito com cerca de cinco horas de antecedência.

Disponível desde o início do mês, esta banheira convida todos os clientes a mergulharem numa nova dimensão onde, ao descobrirem os benefícios da crioterapia, vão entrar numa jornada que alia a autodescoberta à saúde e bem-estar. “Isto não é apenas uma banheira portátil, é uma experiência super poderosa”, colmata Mário Caetano.

A Soul – Dive Into A New Dimension já está à venda por 4,497€ no site da marca. Para mais informações, clique aqui.