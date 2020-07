Em comunicado, a SOS Amianto diz que fez um levantamento no mercado nacional em matéria de remoção de amianto e constatou que "o fornecimento de máscaras de proteção adaptadas para filtros rosca do tipo P3 e fatos tyvec tipo 5/6, imprescindíveis para a remoção deste tipo de materiais, estão a escassear no mercado nacional".

De acordo com o grupo integrado na associação ambientalista Quercus, estes materiais estarão a ser encaminhados para a proteção dos profissionais de saúde para o combate à covid-19 e outros ficaram retidos na alfândega devido à falta de conformidade Comissão Europeia (CE).

No entendimento do grupo, esta é uma situação preocupante uma vez que o Governo anunciou recentemente a remoção de estruturas de amianto em 578 escolas para o período de pausa escolar.

A SOS Amianto adianta também ter recebido denúncias que relatam que, pela falta de fatos e máscaras de proteção, os técnicos utilizam as proteções durante vários dias consecutivos.