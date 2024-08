A Organização Mundial da Saúde (OMS) acaba de considerar a MPOX, anteriormente conhecida como varíola dos macacos, como uma doença de saúde pública. Para promover o debate informado sobre a doença, a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) organiza um webinar com peritos na próxima terça-feira, 20 de agosto, às 19h30. O evento pode ser acompanhado aqui .

“A recente decisão da Organização Mundial da Saúde de classificar a MPOX como uma doença de saúde pública exige que todos nós, como sociedade, estejamos informados e preparados para lidar com este novo desafio. Este evento é uma oportunidade crucial para discutirmos as implicações dessa nova variante do vírus e para promovermos uma maior literacia em saúde entre a população”, refere a presidente da SPLS, Cristina Vaz de Almeida.

O encontro, que conta com o apoio da News Farma, vai juntar vários profissionais relevantes da área da saúde para promover uma discussão sem estigmas ou preconceitos. Até ao momento estão confirmados nomes como Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Rui Nogueira, médico de Medicina Geral e Familiar, Ricardo Fernandes, diretor executivo do GAT, Tiago Cardoso, especialista em migrações e movimentos transfronteiriços, e Vítor Veríssimo, da Direção-Geral da Saúde.

"A SPLS está comprometida em fornecer informação rigorosa e acessível ao público, especialmente em momentos como este, quando uma possível nova ameaça à saúde pública emerge”, continua a presidente desta sociedade científica. “Ao reunir especialistas de diferentes áreas, queremos garantir que as pessoas tenham acesso a dados precisos e possam tomar decisões informadas”.

De forma a alcançar o maior número de pessoas, o evento acontece de forma online. O encontro será moderado pela presidente da SPLS, Cristina Vaz de Almeida, e pela Diretora de Comunicação da SPLS, Vânia Lima.

Esta não é a primeira vez que a Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde debate este tema. Em 2022, em pleno surto de MPOX, a sociedade científica organizou, também online, um evento que reuniu dezenas de profissionais e sociedade em geral. “Esta é uma das estratégias que queremos implementar na nossa sociedade: promoção de sessões de formação gratuitas e acessíveis a todos que possam ser verdadeiras fontes de literacia em saúde”, conclui Cristina Vaz de Almeida.