“Surpreendeu-nos a todos, porque é precisamente numa altura em que se vão embora que tomam uma decisão que, na prática, não faz muito sentido que seja tomada por alguém que está no último dia e de saída”, disse à Lusa o secretário regional do Algarve do SIM, João Dias.

Segundo o médico, a decisão está relacionada com o facto de o ex-diretor de Cirurgia Martins dos Santos ter assumido o descontentamento da classe com a diferença de valores pagos pelo trabalho suplementar aos profissionais do hospital e aos contratados.

“[Martins dos Santos] Assumiu uma posição que é estar contra esta situação dos contratados - que é no fundo aquilo que todos nós nos queixamos a nível do país, que não faz sentido nenhum e é uma pouca vergonha - e, entretanto, como assume essa posição, cala-se as pessoas e resolve-se o problema”, lamentou.

De acordo com o dirigente sindical, os hospitais continuam a privilegiar o ‘outsourcing’, pagando “aos de fora três e quatro vezes mais” e, “se alguém levanta a voz ou se, pura e simplesmente, está contra, e toma posições contrárias, é demitido”.

“As pessoas se fazem urgências extra ou fora do seu horário devem ser pagas da mesma forma que pagam às pessoas que vêm de fora, caso contrário as pessoas não se disponibilizam”, referiu, considerando que a diferença no pagamento dessas horas está a provocar “a debandada” do Serviço Nacional de Saúde.