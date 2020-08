5. Fortalecem o sistema imunitário

Os animais de estimação são incomparáveis companheiros de brincadeira. Estão sempre prontos para receber mimos, dar um passeio ou interagir connosco. Os animais de companhia melhoram o nosso estado de saúde geral. As pessoas que tem cães ou gatos geralmente apresentam melhor saúde do que aqueles que não têm. Está também provado que os que têm animais de estimação visitam menos vezes o médico, conclui o estudo "Life Events and the Use of Physician Services Among the Elderly: The Moderating Role of Pet Ownership".

6. Combatem alergias

Relacionar-se com animais de estimação, como cães e gatos, desde os primeiros anos de vida ajuda a reduzir o risco de alergias a pêlos de animais. Um estudo feito pela Universidade do Wisconsin, nos Estados Unidos, sustenta que aqueles que conviveram com animais desde muito cedo desenvolvem uma menor probabilidade de ter problemas alérgicos.

7. Melhoram a auto-estima

Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology mostra que o dono de um animal doméstico tem uma melhor auto-estima do que quem não o tem. A extroversão, a diversão e a descontração são características comuns nos donos de cães e gatos.

8. Baixam a tensão arterial

Um estudo científico publicado no The Journal of Nervous and Mental Disease, conduzido em adultos saudáveis, crianças saudáveis e adultos com elevada tensão arterial, mostrou que estar na presença de um cão ou acarinhar um gato pode ter efeitos bastante positivos no controlo da tensão arterial

9. Reduzem a solidão

Muitas pessoas acabam por encontrar nos animais de estimação, em especial nos gatos, uma campanhia para o seu dia a dia. Segundo dados da Operação Censos Sénior 2015, da Guarda Nacional Republicana, existem quase 40 mil idosos sozinhos ou isolados em Portugal.

10. Diminuem os sinais de autismo

O autismo é uma doença caracterizada pela dificuldade de interação social e comunicação com pessoas. Um livro publicado em 2014 conta a história de Lorcan Dillan, um menino britânico de oito anos com autismo que começou a falar e interagir depois da família adotar uma gata. Um estudo publicado em 2012 tinha provado que incluir um animal de estimação no ambiente familiar de crianças autistas pode ajudar a desenvolver aptidões sociais nas crianças afetadas por esta perturbação. A investigação francesa, publicada na revista PloS One, mostra que o contacto com animais de estimação pode ter um efeito positivo e transformador em crianças autistas.