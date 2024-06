A prática da Saúde Pública inclui a intervenção catalisadora perante problemas de saúde que, pela sua dimensão, transcendência e vulnerabilidade, adquirem um âmbito populacional (advocacia em saúde).

Sendo a saúde humana indissociável da saúde ambiental e da saúde animal, emerge o conceito de “Uma só saúde” (“One Health”): a saúde é una, ainda que sinergicamente tridimensional. Rompe-se, desta forma, com o tradicional antropocentrismo, sendo as fronteiras da saúde “dissolvidas” no respeitante às suas dimensões humana, ambiental e animal.

Em boa verdade, desde sempre que a prática dos médicos de Saúde Pública teve em consideração a “unicidade” multidimensional da saúde. É o caso das zoonoses que, quando afetando humanos e uma vez notificadas às autoridades de saúde (delegados de saúde), implicam a articulação com as autoridades veterinárias.

Na qualidade de provedora da saúde da população portuguesa, a Ordem dos Médicos vai levar a cabo, no próximo dia 20 de junho, o seminário “One Health”: um compromisso para a Saúde Pública Global. Organizado pelo seu Conselho Nacional de Promoção da Saúde e Sustentabilidade Ambiental, visa promover a reflexão em torno deste tema emergente em Saúde Pública.

A Ordem dos Médicos cumpre, assim, a importante atribuição de advocacia em saúde. Esta inclui a organização de iniciativas mobilizadoras da sociedade civil, no âmbito da promoção da saúde e da sustentabilidade ambiental.

A todos endereçamos um convite local para uma discussão global. Dia 20 de junho, em Coimbra, unamos esforços pela saúde mundial!