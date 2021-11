Seis em cada 10 portugueses (61%) alteraram os seus hábitos alimentares durante a pandemia, o que pode aumentar o seu risco de diabetes, revela um inquérito realizado a propósito do Dia Mundial da Diabetes junto de cidadãos de oito países, entre os quais portugueses. Recorde-se que a diabetes e pré-diabetes afetam mais de 460 milhões de pessoas em todo o mundo e que as intervenções ao nível do estilo de vida podem prevenir ou retardar o seu desenvolvimento e complicações.

Os inquiridos relataram que ingeriram mais alimentos ricos em gordura e açúcar (14%) e realizaram “muito menos” exercício físico (36%) durante a pandemia, explicado pelo facto de terem passado mais tempo em casa (65%) e de se sentirem com maior stress e ansiosos (26%). Descobertas feitas numa altura em que a Federação Internacional de Diabetes assinala o Dia Mundial do Diabetes com a sua campanha para melhorar o acesso aos cuidados com a doença e destaca a necessidade de mais ações para prevenir e tratar as suas complicações.

O inquérito, realizado pelo YouGov e que recolheu as opiniões de cidadãos do Brasil, México, Indonésia, China, Vietname, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Portugal entre os passados dias 10 e 23 de setembro do ano corrente, revelou também que as principais fontes de informação dos portugueses sobre as formas de reduzir o risco de diabetes tipo 2 eram os profissionais de saúde (87%), a Internet (40%) ou livros (30%).

Os portugueses sabem que a história familiar de diabetes é um fator de risco para a doença (70%) e que a obesidade pode causar diabetes (72%), assim como a ingestão de alimentos com elevado teor de açúcar (76%), mas apesar disto, a esmagadora maioria (75%) não presta atenção às listas de ingredientes no momento da compra dos alimentos.

O inquérito confirma ainda o impacto da pandemia ao nível da saúde mental: 1 em cada 4 (26%) portugueses relatou ansiedade ou sensação de stress.

O risco de desenvolver diabetes tipo 2 pode ser reduzido em até 58% após intervenções no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios e perda de peso. Estudos mostram que para cada quilo de peso perdido, o risco de desenvolver diabetes no futuro foi reduzido em mais 16%.