"Estamos preocupados com o estado da saúde pública e com a evolução da epidemia em Madrid", admitiu o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, na última segunda-feira (31).

Com mais de 6,5 milhões de habitantes, Madrid representa, desde o início da pandemia, cerca de um terço das 29.000 mortes por COVID-19 no país. Na semana passada, 73 dos 191 óbitos foram registados na região da capital.

"A situação é muito, muito preocupante", concorda a Silvia Durán, porta-voz da associação de médicos Amyts, apontando a "rápida progressão" da curva de contágio, "semelhante à do início da pandemia".

"Os centros de saúde [com a função de atenção primária] são os que, neste momento, estão a conter esta segunda onda", mas "os hospitais já estão a preparar-se", com 16% das camas ocupados por pacientes com COVID-19 (contra 6% no restante do país), explica.

"Estamos à beira do colapso", alerta José Molero, do sindicato CSIT. "O próximo nível vai ser quando a população for diretamente para o hospital e não passar pelos postos de atendimento primário", afirma.

Enquanto isso, os médicos reclamam contra a falta de pessoal, de recursos e de descanso. Estão "exaustos", exaustos porque recebem "até 60 pacientes" por dia, diz.

"Área de alto risco"

Densamente povoada e altamente conectada com o restante do país, Madrid é "uma área de alto risco", afirmou o epidemiologista-chefe do Ministério da Saúde, Fernando Simón, na segunda-feira.

Apesar do cenário atual, o governo regional, responsável pela gestão da saúde, pede calma. A situação não é "comparável aos meses de março e abril", já que os positivos são muito mais jovens, e a taxa de mortalidade, muito inferior, alegou o ministro regional da Saúde, Enrique Ruiz Escudero, esta sexta-feira.

Na sequência, o ministro anunciou novas medidas, como limitar reuniões privadas em ambientes fechados e ao ar livre a dez pessoas, ou proibir dançar em casamentos.

Governada pelo conservador Partido Popular, a região acabou por pedir ajuda para o rastreio dos contactos de pessoas contaminadas, recebendo 150 militares disponibilizados pelo governo de Pedro Sánchez. O anúncio foi insuficiente.

Um coletivo médico pensa processar o governo regional e centenas de profissionais pediram que "aja para evitar um novo colapso do sistema". Os profissionais de saúde também pedem mais contratações e incentivam o trabalho remoto, quando possível, para evitar serem infetados.

"Somos nós que vamos adoecer", adverte Silvia Durán, lembrando que Espanha teve o recorde mundial de profissionais de saúde infetados em abril (20% do total), segundo relatório da Agência Europeia de Saúde.