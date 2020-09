Desde o início da pandemia, Portugal contabilizou 1.833 mortes associadas à COVID-19 e 59.457 casos de infeção, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em relação a ontem, contabilizaram-se mais quatro óbitos, 406 infetados e 149 recuperados. Ao todo há já 42.576 casos de recuperação em Portugal. A região de Lisboa e Vale do Tejo com 194 novas infeções e o Norte com 152 representam 85% do total de novas infeções (346 de 406).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 849 óbitos, seguida de Lisboa e Vale do Tejo (677 +4), Centro (253 =) e Alentejo (22 =). Pelo menos 17 mortes foram registadas no Algarve. Há 15 mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira não há óbitos registados.

Em todo o território nacional, há 339 doentes internados, mais cinco que ontem, e 40 em unidades de cuidados intensivos, menos quatro do que na quinta-feira.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 15.048 casos ativos da infeção em Portugal - mais 253 que ontem - e 34.266 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 69 indivíduos.

Imagem do boletim da DGS

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país que regista o maior número de infeções, com 30.609 (+194), seguida da região Norte (21.454 +152), da região Centro (4.903 +43), do Algarve (1.150 +9) e do Alentejo (959 +7). Nos Açores, existem 216 casos confirmados (=) e na Madeira 166 (+1).