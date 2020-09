"Para honrar as mais de 25,6 milhões de pessoas que adoeceram e as mais de 850.000 que morreram devido à COVID-19, não temos tempo a perder", disse Sirleaf.

O painel organizará uma sessão informativa mensal sobre a missão, fornecendo atualizações sobre o progresso.

Apresentará também um relatório intermediário na próxima reunião da Assembleia Mundial da Saúde em novembro. O seu relatório completo será conhecido na assembleia de maio de 2021.

A pandemia de COVID-19 já provocou pelo menos 863.679 mortos e infetou mais de 26 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.829 pessoas das 59.051 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O painel completo

Co-presidentes:

- Helen Clark (Nova Zelândia), ex-primeira-ministra

- Ellen Johnson Sirleaf (Libéria), ex-presidente

Painelistas:

- Mauricio Cárdenas (Colômbia), ex-ministro da Fazenda

- Aya Chebbi (Tunísia), enviada para juventude da União Africana

- Mark Dybul (Estados Unidos), ex-diretor do Global Fund

- Michel Kazatchkine (França), ex-diretor do Global Fund

- Joanne Liu (Canadá), ex-chefe da Médicos sem Fronteiras

- Precious Matsoso (África do Sul), ex-presidente do comitê de supervisão independente do programa de emergências da OMS.

- David Miliband (Reino Unido), ex-ministro dos Negócios Estrangeiros

- Thoraya Obaid (Arábia Saudita), ex-diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas

- Preeti Sudan (Índia), ex-ministra da Saúde

- Ernesto Zedillo (México), ex-presidente

- Zhong Nanshan (China), professor de pneumologia e editor do Journal of Thoracic Disease

