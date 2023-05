Primavera é sinónimo de temperaturas agradáveis, mas também a manifestação de reações alérgicas e alguns problemas respiratório, que exigem cuidados no nosso dia-a-dia.

É certo que na maior parte das vezes culpamos o pólen “à solta” no jardim ou na rua e, de alguma forma, descuramos o ambiente interior – o ar que respiramos em espaços fechados. De facto, mesmo dentro dos edifícios, a má qualidade do ar que respiramos pode levar a uma variedade de sintomas, tais como dores de cabeça, asma, problemas de concentração, alergias ou ainda a outros problemas de saúde mais graves.

Sabendo que passamos quase 90% do nosso tempo em ambientes interiores, a qualidade do ar pode ser duas a cinco vezes pior inferior do que o ar exterior, pelo que é extremamente importante tomar medidas para garantir que os ocupantes possam sempre beneficiar de ar interior limpo.

A ventilação é o processo que permite otimizar a qualidade do ar interior, ao introduzir ar limpo e novo num espaço interior e remover o ar interior contaminado.

Isto pode ser conseguido através de diferentes métodos, incluindo a ventilação natural (abrindo, por exemplo, janelas) e a ventilação mecânica, que é associado a uma solução mais eficaz.

Os sistemas de ventilação mecânicos permitem a introdução de ar devidamente filtrado proveniente do exterior e simultaneamente remover o ar interior contaminado para o exterior. Isto permite uma ventilação adequada, diluindo ou mesmo removendo a possível presença de bactérias, vírus, CO2 expelido pela nossa respiração, e outros contaminantes.

Os sistemas de ventilação mecânica podem também assegurar poupanças de energia e contribuir para um maior conforto, graças às características que alguns equipamentos dispõem de recuperação de calor, através da transferência do calor e humidade do fluxo de ar extraído para o fluxo de ar que está a ser introduzido nas instalações.

Outros aspetos que podem ser considerados benéficos com a solução de ventilação mecânica e que podem tornar os ambientes interiores mais saudáveis, nomeadamente nas habitações, está relacionado com a filtragem de poluentes alergénios e odores prejudiciais à saúde humana, como também a controlar os níveis de humidade. Os níveis elevados de humidade podem originar o crescimento de bolor e outros microrganismos nocivos, que têm impactos negativos na saúde humana.

O que considerar no momento da escolha?

Ao escolher sistemas de ventilação mecânica, independentemente do tipo de edifício (residencial, comercial, escolas, escritórios), é muito importante que o mesmo seja o mais eficiente possível em termos energéticos. Deve ter também em atenção que os sistemas de ventilação requerem um adequado dimensionamento, para que o caudal de ar e a taxa de renovação de ar possam ser assegurados.

Existe uma estreita correlação entre a taxa de ventilação e o nível da qualidade do ar interior. Quanto maior for a taxa de ventilação por hora numa sala, menor será a concentração de poluentes. Outro aspeto relevante, a não descurar, é a eficiência do tipo de filtragem de ar que o sistema de ventilação pode proporcionar, antes de ser introduzido num ambiente interior.

Por último, deve considerar a manutenção do equipamento, uma vez que é crucial para assegurar o seu bom funcionamento e a fiabilidade de todo o sistema. A limpeza regular e a periódica verificação e/ou substituição dos filtros fazem parte das atividades ao sistema de ventilação e que podem ajudar a garantir a remoção eficaz dos poluentes e controlar os níveis de humidade.

Um artigo de opinião de Leonel Amaral, Solution Business Specialist Daikin.