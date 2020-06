COVID-19: Monitores com máscara e equipamentos espaçados são nova realidade dos ginásios

Diogo Cunha, de 19 anos, tinha saudades do ginásio porque, para este estudante de Educação Física, "treinar é uma parte importante" do seu "bem-estar psicológico". Não hesitou em regressar mal ouviu na televisão que a Direção-Geral da Saúde (DGS) ia permitir "com regras seguras" a reabertura destes espaços.

"Fiz alguns [exercícios com] elásticos em casa, mas não é a mesma coisa", disse Diogo Cunha à agência Lusa, enquanto com um borrifador e papel absorvente desinfetava as pegas dos alteres que ia utilizar no ginásio que frequenta da Maia, no distrito do Porto.

"Desinfeto eu próprio antes e depois de utilizar por uma questão de segurança, mas também de civismo, pensando no próximo utilizador", contou.

Diogo decidiu deixar a máscara que trazia até à entrada do ginásio na mochila, no cacifo, mas poderia usá-la no treino caso preferisse. Já à monitora Inês Mendes, que trabalha no Fitness Up de Moreira da Maia, isso não é permitido. Usa máscara e viseira e circula pela sala de borrifador de desinfetante numa mão e papel absorvente na outra. De cada vez que um cliente deixa um equipamento cabe-lhe "desinfetar tudo", uma tarefa nova para uma instrutora que, até março, tinha por hábito aproximar-se dos clientes para dar dicas de exercícios e agora soma à conversa pedidos para que mantenham o afastamento entre si.

"É que às vezes chegam em dupla, dois amigos ou um casal, e estavam habituados a partilhar equipamento e a treinar perto. Temos de sensibilizar para que evitem fazê-lo. Pedir-lhes que mantenham a distância", referiu Inês Mendes à Lusa.

No Fitness Up de Moreira da Maia, um dos 18 ginásios desta cadeia que tem espaços em vários concelhos do Norte e Centro e planeia expandir-se para o Sul, "além das normas impostas pela DGS, foram instituídas mais de forma a garantir que o cliente treina em segurança", descreveu o responsável técnico, Vítor Santos.

Utentes de um ginásio treinam em Lisboa créditos: MIGUEL A. LOPES/LUSA

"A viseira não é obrigatória para os colaboradores, mas, à exceção dos ‘PT' [treinadores pessoais], todos a usam do balcão de entrada aos gabinetes de avaliação e consulta de nutrição. Colocámos pontos de desinfeção em todos os cantos e borrifadores pendurados nas paredes junto às máquinas. Nos balneários, o acesso aos chuveiros está vedado e estamos a pedir aos sócios que não tragam objetos de valor de forma a evitarem usar cacifo", enumerou.

Vítor Santos está a percorrer ginásio a ginásio, de Viana do Castelo a Viseu, para se certificar que todas as equipas estão a implementar as regras necessárias. No Fitness Up foi decidido adiar uma semana as aulas de grupo para que os calendários possam ser ajustados. O objetivo é reduzir as aulas em simultâneo para evitar cruzamentos nos corredores e nos balneários.