De acordo com a informação divulgada pela ARS-Centro, a partir de terça-feira, a unidade de saúde de Mourisca do Vouga passa a integrar a unidade de cuidados de saúde personalizados Águeda I.

“Esta transição fará com que as três unidades de saúde do norte do concelho de Águeda, ou seja, Macinhata do Vouga, Mourisca do Vouga e Valongo do Vouga, operem em rede entre si”, refere em nota informativa.

A ARS esclarece que a sede vai manter-se “na unidade de cuidados de saúde personalizados em Valongo do Vouga por se tratar da unidade mais central no raio das três unidades”.

Com esta reestruturação, a população inscrita na unidade de saúde de Mourisca do Vouga passa a frequentar a unidade de saúde de Valongo do Vouga quando necessário, deixando assim de recorrer à unidade de saúde de Recardães como acontecia até agora.

Quanto à unidade de cuidados de saúde personalizados Águeda III, “passa a articular exclusivamente as unidades de saúde da zona ocidental do concelho: Travassô, Fermentelos e Recardães, com a transição da unidade de saúde de Mourisca do Vouga e respetivos utentes para a unidade de cuidados de saúde personalizados Águeda I (norte)”.

“O Centro de Saúde de Águeda e a Administração Regional de Saúde do Centro alertam todos os cidadãos para esta alteração de modo a evitar deslocações desnecessárias”, conclui a ARS, numa nota informativa.