“Apelo a todos os doentes oncológicos e reforçar a mensagem de que não há quer temor, não há que ter receio porque os circuitos e os fluxos estão perfeitamente diferenciados, as condições de segurança são muito boas. Às vezes são bem piores as consequências de uma cirurgia que não se realiza do que o COVID-19. Recorram porque o Serviço Nacional de Saúde está preparado para os acolher e operar”, disse.

António Lacerda Sales apontou, por fim, que o SNS está “a retomar de forma gradual a atividade assistencial programada”, garantindo que em relação à oncologia “houve sempre uma preocupação crescida”.

“Obviamente que essas marcações [de exames e cirurgias adiadas] terão de ser feitas no mais breve espaço de tempo”, concluiu.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à COVID-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+1,%) e mais 219 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 692 estão hospitalizadas, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.182.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à COVID-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.