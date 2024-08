Esta neoplasia com uma incidência elevada e crescente tem associada a maior mortalidade entre as doenças oncológicas em Portugal, na Europa e a nível Mundial. Estima-se que em Portugal causou o óbito a 5077 pessoas, em 2022. Ao impacto para o doente, junta-se o dos familiares, amigos, conviventes e da sociedade.

O diagnóstico ocorre maioritariamente em fases avançada com taxas de sobrevivência que podem ser até 8 vezes menores relativamente aos casos diagnosticados em fase inicial. E se pudéssemos inverter esta realidade e diagnosticar a maioria dos doentes em estadios precoces? Essa é a realidade que o rastreio de cancro do pulmão veio trazer, por exemplo o rastreio no Reino Unido (UK Lung Cancer Screening Pilot Trial) permitiu o diagnóstico e tratamento com intuito curativo em mais de 80% dos doentes.

Face à efetividade, demonstrada, nos grandes estudos internacionais, do rastreio através de TAC de baixa dose nas populações de maior risco, e recomendações da Comissão Europeia, impõe-se a implementação de um projeto piloto de rastreio de cancro do pulmão em Portugal.

A Pulmonale_Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão desde a sua fundação teve como linha orientadora alterar o panorama desta patologia oncológica, em grande medida evitável e com um prognóstico com diferença relevante, quando diagnosticado em estádio inicial.

A Pulmonale considerou imprescindível trazer esse assunto para a agenda dos decisores, apresentando-lhes não mais um problema, mas contribuindo para a sua solução e elaborou o projeto piloto agora publicado na Revista Acta Médica Portuguesa(View of Lung Cancer Screening in Portugal: A PULMONALE Pilot Project (actamedicaportuguesa.com)).

Na realidade, com base no trabalho desenvolvido por um grupo multidisciplinar elaborou um projeto piloto construído com base nas guidelines internacionais, cuja implementação permitirá o diagnóstico mais precoce e promoverá a monitorização dos seus resultados e eventuais ajustamentos /melhorias para posterior alargamento à escala nacional.

Lamentavelmente, embora tivéssemos iniciado todos os contactos ainda em 2021 nada aconteceu até agora.

Porém, vemos com muito agrado que o rastreio do cancro do pulmão esquecido ou mesmo questionado por muitos, reúna agora um consenso alargado por parte de várias entidades ligadas a este tema. Cabe ao novo Governo, a quem foi já apresentado este projeto, mudar o rumo do cancro do pulmão e melhorar a saúde dos Portugueses!

É tempo de agir!

