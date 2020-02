"A aplicação destas tecnologias óticas em medicina pretende substituir as tecnologias atuais de diagnóstico e tratamento que utilizam radiação ionizante (raio-x)", afirmou Luís Oliveira, o investigador do ISEP responsável pelo desenvolvimento da técnica.

Em entrevista à agência Lusa, o investigador do Centro de Inovação em Engenharia e Tecnologia Industrial do ISEP explicou que a técnica surge da necessidade de se desenvolverem "métodos de diagnóstico, e até de tratamento, que não danifiquem as células 'boas' que o corpo humano tem".

Em colaboração com o Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e com a Universidade Estatal de Saratov, na Rússia, o investigador analisou tecidos biológicos saudáveis e tecidos da camada muscular do cólon humano de doentes com cancro do cólon.

Sabendo que os tecidos do corpo humano possuem propriedades que "limitam a aplicação de luz" em procedimentos clínicos, o investigador optou por “trocar parcialmente a água intersticial dos tecidos [solução aquosa presente entre as células] por outro agente”.

Mergulhando os tecidos biológicos em soluções aquosas, com diferentes concentrações de glicerina, Luís Oliveira conseguiu "observar a criação de duas janelas óticas de transparência".