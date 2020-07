A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) afirmou esta sexta-feira que a radioatividade incomum, de baixo nível e inócua para os seres humanos, registada no final de junho no norte da Europa provavelmente está relacionada com as operações de um reator nuclear.

Vários países nórdicos - Suécia, Noruega e Finlândia - relataram um aumento na radioatividade de origem civil na última semana de junho, também documentada por outros institutos. A AIEA, sediada em Viena, declarou em comunicado que esses níveis incomuns "provavelmente estavam relacionados com um reator nuclear em operação ou em manutenção, quando podem ocorrer emissões radioativas muito baixas". A organização das Nações Unidas confirmou que essas emissões não representam "qualquer risco para as pessoas ou para o meio ambiente", acrescentando que ainda não foi possível determinar a localização do reator. A agência solicitou informações de mais de 40 países, incluindo Rússia e Letónia, que não perceberam "nenhum incidente nuclear específico" no seu território. Na semana passada, o Instituto Holandês de Saúde Pública e Meio Ambiente (RIVM) indicou que "os radionuclídeos vêm do oeste da Rússia", incapazes de fornecer uma localização mais precisa. Continuar a ler De acordo com um mapa publicado pela Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBTO), cujas estações também medem aumentos na radioatividade de origem civil, a provável área de origem da fonte cobre aproximadamente o terço sul da Suécia, a metade sul da Finlândia, a Estónia e Letónia, bem como uma grande área em torno da fronteira noroeste da Rússia, incluindo São Petersburgo. A AIEA também considera "improvável" uma origem "ligada a uma estação de tratamento de combustível nuclear, a um reservatório de combustível ou ao uso de raios na indústria ou na medicina".