O estado das crianças, cujas idades não foram especificadas, não inspira preocupação no momento. Têm "sintomas de gripe", segundo a porta-voz de Heinsberg.

As crianças frequentaram o centro infantil onde trabalha uma mulher contaminada pelo marido, o primeiro caso detetado numa região densamente povoada da Alemanha.

Esta cidade da Renânia do Norte-Vestfália, com cerca de 60 casos detetados nos últimos dias, tornou-se em pouco tempo o foco principal do novo coronavírus no país.

Milhares de pessoas desta cidade devem permanecer em suas casas, enquanto as escolas estão fechadas até segunda-feira, assim como as administrações.

A medida foi adotada depois de o primeiro casal afetado ter participado no último fim de semana no Carnaval.

