As conclusões foram divulgadas esta manhã durante a apresentação da primeira parte de um estudo da qualidade do ar do concelho de Vila Franca de Xira e do Plano Municipal de Ambiente.

A primeira fase de monitorização decorreu entre 30 de janeiro e 06 de fevereiro deste ano e contou com 46 locais de amostragem, explicou o professor Francisco Ferreira, coordenador do estudo.

Numa análise comparativa com 2005, ano em que se realizou também um estudo à qualidade de ar no concelho, chegou-se à conclusão de que existiu uma redução da concentração média de partículas de dióxido de azoto (NO2) e de dióxido de enxofre (SO2).

Relativamente ao No2, verificou-se uma redução de 35,2 miligramas por metro cúbico (mg/m³) para 12,1 mg/m³ e, no caso do SO2, uma diminuição de 6,9 mg/m³ para 1,8 mg/m³.

Segundo Francisco Ferreira, a emissão destes gases poluentes deveu-se sobretudo ao tráfego rodoviário, nomeadamente na Estrada Nacional 10 (EN10) e na Autoestrada do Norte (A1), e não tanto devido à indústria, também com forte presença no concelho.

Apesar de as conclusões serem “bastante positivas”, o coordenador ressalvou que “os resultados carecem de uma avaliação mais extensiva”, estando prevista uma segunda fase de monitorização em setembro deste ano.