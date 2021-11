A nova série digital “PSOFriends”, desenvolvida pela PSOPortugal – Associação Portuguesa da Psoríase, junta doentes psoriáticos e profissionais de saúde no mesmo elenco para abordar as consequências de se viver diariamente com esta condição e sobretudo as formas como lidar e superar os desafios.

Com a participação de Luís Filipe Borges, portador de psoríase, a série terá no humor e na boa-disposição o veículo que lhe permitirá abordar temáticas mais sérias, frequentes ao quotidiano de quem é psoriático, como o bem-estar mental, a gestão do stress e da ansiedade, a imagem pessoal e auto-estima, as comorbilidades, a intimidade sexual, a maternidade, entre outros. O elenco conta com especialistas médicos e outros numa abordagem complementar e multidisciplinar que envolve a dermatologia, reumatologia, psicologia, nutrição, sexologia e até desporto, para ajudar a falar de uma doença que, para além dos sintomas associados, se reconhece pelos transtornos psicológicos e emocionais que provoca em quem é portador, muitas vezes alvos de estigmatização em sociedade. "Uma série que retrata a força da amizade e a importância da empatia, que derruba mitos e preconceitos. E vai mesmo mais além, mostrando que ninguém está sozinho e que a aceitação existe, a dos outros e, acima de tudo, a de si próprio. Com leveza e descontração, PSOFriends irá ajudar a sociedade a perceber e a sentir que a psoríase não é contagiosa, não é descuido, não é desleixo", refere Jaime Melancia, presidente da PSOPortugal. "Depois de realizarmos o estudo 'Psoríase: o impacto e a gestão da doença nos jovens em Portugal' percebemos que por trás de tudo o que os doentes relatam a viva-voz há uma solidão silenciosa que é preciso combater. E por isso criámos PSOFriends: para que todos saibam e sintam que ninguém está sozinho", acrescenta. Com esta série, a PSOPortugal pretende contribuir para a normalização da forma como esta doença é discutida em sociedade. Episódios da série PSOFriends PSOFriends Ep.1 - Aquele em que se explica isto

PSOFriends Ep.2 - Estreia dia 3 de novembro

PSOFriends Ep.3 - Estreia dia 4 de novembro

PSOFriends Ep.4 - Estreia dia 5 de novembro

PSOFriends Ep.5 - Estreia dia 8 de novembro

PSOFriends Ep.6 - Estreia dia 9 de novembro

PSOFriends Ep.7 - Estreia dia 10 de novembro Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram