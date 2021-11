A nova série digital “PSOFriends”, desenvolvida pela PSOPortugal – Associação Portuguesa da Psoríase, junta doentes psoriáticos e profissionais de saúde no mesmo elenco para abordar as consequências de se viver diariamente com esta condição e sobretudo as formas como lidar e superar os desafios.

Veja o PSOFriends Ep.1 - Aquele em que se explica isto

Saiba mais sobre “PSOFriends”, a série digital que pretende mudar comportamentos em relação à psoríase.