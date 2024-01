Autor de mais de 400 artigos científicos e com dezenas de livros publicados, o britânico David Nutt é professor de Neuropsicofarmacologia na divisão de Ciências do Cérebro no prestigiado Imperial College de Londres. O investigador lidera há décadas o estudo sobre o uso prático e clínico dos psicadélicos, com foco sobretudo no tratamento da depressão. A este propósito, em entrevista recente, David Nutt afirmava que “o uso de psicadélicos é o maior avanço dos últimos 50 anos nas terapêuticas aplicadas à psiquiatria”. Por seu turno, Celia Morgan, professora de Psicofarmacologia na Universidade de Exeter, no Reino Unido, foi considerada pela Business Insider, em 2022, uma das 16 mulheres mais influentes na indústria da medicina psicadélica em todo o mundo. No artigo que faz o anúncio das eleitas, Celia Morgan referia que “ao longo de muito tempo, as pessoas achavam que era um pouco estranho contar-lhes que estava a pesquisar psicadélicos”. Morgan liderou o primeiro ensaio clínico para examinar um composto psicadélico – a Ketamina – com e sem terapia. As descobertas foram positivamente surpreendentes.

Estes dois especialistas de renome mundial, juntam-se a um corpo clínico nacional e internacional, em torno de um tratamento inovador que está a ser ministrado em Portugal. A The Clinic of Change é a primeira clínica com a metodologia da Awakn Life Sciences em Portugal e na União Europeia em matéria de Psicoterapia Assistida por Ketamina. A The Clinic of Change fá-lo em parceria com os líderes mundiais deste tratamento — a Awakn Life Sciences, com clínicas licenciadas em Londres, Oslo, Trondheim, Nova Iorque, Los Angeles, Toronto e Lisboa, a primeira da União Europeia. Uma metodologia que cumpre protocolos de investigação científica desenvolvidos em parceria com instituições como o atrás referido Imperial College de Londres, a Universidade de Exeter, assim como o Serviço Nacional de Saúde britânico.

O que é a Ketamina?

Antes de enveredarmos no entendimento dos benefícios da Psicoterapia Assistida por Ketamina, há que perceber do que falamos quando nos referimos a este medicamento muito utilizado em medicina desde a década de 1960. Atualmente, a Ketamina é usada diariamente em unidades de urgência hospitalar por todo o mundo como agente anestésico eficaz e seguro para a realização de procedimentos cirúrgicos breves.

Entretanto, mais recentemente, a evidência cientifica sublinha que, em doses muito reduzidas, a Ketamina tem propriedades antidepressivas e promove um estado de consciência aumentada. Em contexto clínico, os medicamentos utilizados não sofrem adulterações, são bem doseados e os pacientes são monitorizados de perto antes, durante e após as sessões, tornando o programa psicoterapêutico muito seguro com os pacientes acompanhados e monitorizados por uma equipa clínica especializada ao longo de todo o processo. Ou seja, a segurança é uma prioridade. Todo o tratamento é supervisionado e acompanhado por médicos psiquiatras.

Atualmente, em Portugal a ketamina é licenciada para anestesia e também para certas condições psiquiátricas (ver caixa), o que se pode aplicar ao âmbito do programa Change, da The Clinic of Change.

A The Clinic of Change está licenciada pela ERS (Entidade Reguladora da Saúde — registo E166508) e pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde).

Acresce também que é prática científica comum que os médicos possam prescrever medicamentos para condições para as quais são não especificamente licenciados. Esta prática é referida como “prescrição off‑label” e tem diretrizes específicas.

Em termos concretos, a ketamina consegue melhorar a plasticidade cerebral, ou seja, a capacidade que o nosso cérebro tem para mudar através do crescimento e da reorganização neuronal. Este aspeto auxilia a psicoterapia, porque altera o modo como se sente e vive a realidade, permitindo assim que as pessoas acedam a outras perspetivas para os seus problemas.

A psicoterapia assistida por ketamina pode ajudar as pessoas a adotar formas mais flexíveis de pensar e agir. Depois, com o auxílio da psicoterapia, é importante conseguir colocar estas novas aprendizagens e perceções adquiridas em prática na vida diária para manter os benefícios.

O que esperar dos programas Change?

Como já referido, o programa Change combina o potencial terapêutico da ketamina com psicoterapia. Na prática, utiliza aquilo a que se chama o “estado de consciência aumentada” de forma a ajudar o paciente a lidar com problemas de saúde mental. A Psicoterapia Assistida por Ketamina afirma-se como uma abordagem ao tratamento de depressão, perturbação de ansiedade (incluindo síndrome de burnout e esgotamento nervoso), adicção, stress pós‑traumático e perturbações alimentares, bem como adicções como é o caso do álcool. Todas estas condições têm muitas vezes em comum uma experiência de trauma ou adversidade no passado. A Psicoterapia Assistida por Ketamina ajuda o paciente a lidar com memórias traumáticas do passado, que por norma são evitadas. Esta psicoterapia pode ser particularmente benéfica para ajudar a mente a aceder a novas conceções e perspetivas para ultrapassar problemas já conhecidos.

Cada caso é avaliado pela equipa médica, com foco no historial clínico da pessoa para que seja feita uma correta avaliação da abordagem terapêutica a seguir. Este é o primeiro passo, existindo assim uma primeira avaliação médica que verifica a elegibilidade para entrada nos programas da The Clinic of Change.

Existem, contudo, alguns critérios de elegibilidade que devem ser tidos em conta antes de ser considerado para os programas Change, entre outros, pressão arterial instável, histórico de doença cardíaca, doença hepática ou doença renal grave, mulheres grávidas ou a amamentar, historial de intolerância grave ou dependência de ketamina, ou doentes com risco elevado de suicídio. Cada caso é avaliado individualmente e discutido com a equipa clínica, que consulta os parceiros internacionais da Awakn Life Sciences.

Após avaliação adequada, e no caso de o paciente cumprir os requisitos para prosseguir, ser‑lhe-á atribuído um psicoterapeuta que o acompanhará durante os programas Change.

O programa é composto por 11 sessões de psicoterapia, distribuídas ao longo de seis a oito semanas: duas sessões de preparação, quatro sessões de dosagem de ketamina, quatro sessões de integração e uma sessão de avaliação no final do tratamento. Ao longo do programa, a dose de ketamina pode ser ajustada de acordo com uma avaliação individualizada. Todas as sessões de psicoterapia, com ou sem administração de ketamina, são presenciais e decorrem na The Clinic of Change.

O programa Change em cinco passos 1. Avaliação Médica Inicial. 2. Sessões de Preparação e definição do plano terapêutico. 3. Sessões graduais de administração de ketamina. 4. Sessões psicoterapêuticas de integração da experiência. 5. Sessão de conclusão e enquadramento para o futuro.

As pessoas são acompanhadas e monitorizadas ao longo de todo o processo e os médicos estarão atentos no controlo de quaisquer efeitos secundários, que normalmente desaparecem no período de uma hora. A ketamina tem de ser usada adequadamente, num ambiente clínico supervisionado e com o acompanhamento de profissionais de saúde capacitados e com formação na matéria. Na The Clinic of Change o paciente encontra farmácia, zona de recobro, equipa médica e de enfermagem com formação e treino em Londres junto das clínicas Awakn.

A saúde mental está entre os principais desafios de saúde pública do Século XXI. Os programas Kap pretendem dar um passo mais além na resolução deste desafio: o de promover uma mudança efetiva e duradoura nas vidas dos que lutam contra a depressão, ansiedade, adições e distúrbios alimentares.

