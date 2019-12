Com os votos contra do PS, PSD, CDS-PP e IL foi ainda chumbado um projeto de resolução do partido ecologista Os Verdes que pedia ao Governo para tomar medidas para erradicar o uso do glifosato.

O glifosato já foi detetado em análises de rotina a alimentos, ao ar e à água, bem como à urina, ao sangue e ao leite materno.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertou que o glifosato pode ser cancerígeno. Nos projetos os partidos salientam o perigo do glifosato para a saúde humana.

Há estudos que indicam que há uma relação entre o herbicida e um tipo de cancro no sangue que é o “Linfoma não Hodgkin”.

A empresa Bayer, que comprou em 2018 a Monsanto, fabricante do herbicida “Roundup” (glifosato), anunciou no final de outubro que enfrenta 42.700 processos judiciais nos Estados Unidos por causa do produto da sua filial norte-americana.

A Bayer foi já condenada três vezes a indemnizar californianos doentes com cancro.

Em Portugal algumas autarquias têm vindo a anunciar o abandono do glifosato, como a câmara do Porto ou a câmara do Funchal. A Áustria já baniu a utilização do glifosato.